Iga, la tenante du titre, prend confiance et elle ne se cache plus ses inten­tions : « Après avoir gagné ici l’année dernière, j’ai réalisé que ça allait être diffi­cile à gérer, mais depuis des mois j’ai une très bonne atti­tude, je travaille dur et je me vois capable de réussir à nouveau ce que j’ai fait en 2020.Lutter contre la pres­sion et les attentes n’est pas simple, mon objectif est d’être une joueuse de tennis cohé­rente et de ne pas commettre les mêmes erreurs que les autres vain­queurs du Grand Chelem » a déclaré la Polonaise.