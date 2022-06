À quelques minutes d’af­fronter Cori Gauff en finale de Roland‐Garros (sa 10e finale en carrière pour un bilan de neuf victoire pour seule­ment une défaite), Iga Swiatek est revenue en confé­rence de presse sur ce bilan flat­teur même si elle refuse d’en faire des caisses.

« J’essaie d’aborder tous les matches de la même manière. Il y a du stress avec les finales, mais je l’ac­cepte. Je veux conti­nuer à faire le même travail car cela se passe plutôt bien. Je suis consciente que mes adver­saires sont parfois stres­sées face à moi. J’essaie de m’en rendre compte et donc de ne pas me foca­liser unique­ment sur mon propre stress. Je fais en finale comme sur les autres matches. Je me rappelle comment j’en suis arrivée là, quelles sont mes forces et cela m’aide. Il s’agit d’un état d’es­prit et de prépa­ra­tion mentale avant le match. »