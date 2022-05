Personne n’évite la fameuse ques­tion sur la déci­sion de l’ATP et de la WTA de retirer les points de Wimbledon. Surtout pas la numéro 1 mondial, Iga Swiatek. Après sa nouvelle démons­tra­tion au 1er tour de Roland‐Garros, elle a expliqué que sa moti­va­tion restera intacte à Londres, et que l’im­por­tant se situait ailleurs.

» Je pense que lorsque j’en­trerai sur le court, rien ne chan­gera. Peu importe les points pour moi. J’ai déjà telle­ment de points cette saison que cela ira bien pour moi de toute façon. Donc le fait de jouer sans engranger de points me convient. C’est plutôt l’as­pect poli­tique qui est impor­tant pour moi : il convient de soutenir l’Ukraine, parce que c’est à notre porte que ce conflit a éclaté. De ce point de vue, c’est plus diffi­cile pour moi, peu importe les points à ce moment‐là. Il s’agit tout de même de Wimbledon, l’un des tour­nois les plus emblé­ma­tiques de la saison. Il se passe d’autres choses plus impor­tantes. La guerre est en cours, peut être que ce n’est pas très perti­nent de parler de ce problème de clas­se­ment. »