Iga Swiatek n’est pas seule­ment une formi­dable joueuse de tennis qui vient de remporter son deuxième tournoi du Grand Chelem à Roland‐Garros, elle a aussi la tête bien faite. Après avoir pour­suivi ses études jusqu’en 2020 de peur que sa carrière soit un échec, la Polonaise peut désor­mais souffler.

« C’était assez diffi­cile pour moi de croire que je vais devenir numéro 1 mondial. Parce qu’en pensant logi­que­ment, quand on prend mon pays, combien de personnes ont réussi, il n’y avait qu’Agnieszka [Radwanska] essen­tiel­le­ment. La proba­bi­lité que je devienne une super­star du tennis était assez faible. J’aime les maths et mon cerveau pense géné­ra­le­ment aux proba­bi­lités, alors je me suis dit que ce n’était peut‐être pas sûr et qu’il serait diffi­cile d’y arriver. »