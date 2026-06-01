L’arrivée de Francisco Roig aux côtés d’Iga Swiatek avait fait du bruit. Déjà parce que Francisco s’était vrai­ment mal comporté avec Giovanni Mpetschi Perricard et aussi parce que Rafael Nadal était apparu sur le court à Majorque donnant des conseils à la joueuse polonaise.

On atten­dait donc avec impa­tience Iga sur ses courts fétiches, et on a…été déçu..

Battue par Kostyuk (5, 6–1), Iga a été l’ombre d’elle même et ce n’est pas à vrai­ment dire une bonne publi­cité pour l’aca­démie de Rafael Nadal.

Reste à savoir main­te­nant ce que va accom­plir la Polonaise à Londres car tout le monde a dans sa tête son parcours incroyable et surtout sa victoire en finale avec le fameux double bagles infligé à Anisimova.