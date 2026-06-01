L’arrivée de Francisco Roig aux côtés d’Iga Swiatek avait fait du bruit. Déjà parce que Francisco s’était vraiment mal comporté avec Giovanni Mpetschi Perricard et aussi parce que Rafael Nadal était apparu sur le court à Majorque donnant des conseils à la joueuse polonaise.
On attendait donc avec impatience Iga sur ses courts fétiches, et on a…été déçu..
Battue par Kostyuk (5, 6–1), Iga a été l’ombre d’elle même et ce n’est pas à vraiment dire une bonne publicité pour l’académie de Rafael Nadal.
Reste à savoir maintenant ce que va accomplir la Polonaise à Londres car tout le monde a dans sa tête son parcours incroyable et surtout sa victoire en finale avec le fameux double bagles infligé à Anisimova.
Publié le lundi 1 juin 2026 à 10:45