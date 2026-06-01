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Iga Swiatek, l’effet Nadal n’a pas eu lieu

Par
Laurent Trupiano
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L’arrivée de Francisco Roig aux côtés d’Iga Swiatek avait fait du bruit. Déjà parce que Francisco s’était vrai­ment mal comporté avec Giovanni Mpetschi Perricard et aussi parce que Rafael Nadal était apparu sur le court à Majorque donnant des conseils à la joueuse polonaise.

On atten­dait donc avec impa­tience Iga sur ses courts fétiches, et on a…été déçu..

Battue par Kostyuk (5, 6–1), Iga a été l’ombre d’elle même et ce n’est pas à vrai­ment dire une bonne publi­cité pour l’aca­démie de Rafael Nadal. 

Reste à savoir main­te­nant ce que va accom­plir la Polonaise à Londres car tout le monde a dans sa tête son parcours incroyable et surtout sa victoire en finale avec le fameux double bagles infligé à Anisimova.

Publié le lundi 1 juin 2026 à 10:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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