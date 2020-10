Iga Swiatek a littéralement survolé l’édition 2020 de Roland-Garros. A 19 ans, la Polonaise n’a pas concédé un seul set du tournoi. Elle n’a perdu que 28 petits jeux en 7 matchs. Soit une moyenne de 4 jeux lâchés par match. Une incroyable performance. Dans le podcast WTA Insider, Iga a expliqué son approche des matchs.

« Il est facile de dire que vous vous concentrez sur vos jambes, votre mobilité ou vos tactiques, mais je pense que les solutions faciles sont les meilleures. J’ai fait ce que mon équipe m’a dit de faire. Je leur ai fait confiance tout au long du tournoi. Je suis consciente que j’ai un grand instinct, mais en fait dans ce tournoi, je pense que la tactique m’a beaucoup aidé. Parfois, je joue au tennis sans penser parce que j’ai ma propre idée de comment cela devrait fonctionner. L’entraîneur Piotr m’a donné des tactiques, il a toujours fait exactement le contraire. Dans ce tournoi, je lui ai fait confiance et j’ai fait à 100 % à chaque match ce qu’il m’a dit. Je pense que pour réussir il faut avoir une combinaison d’instincts avec un jeu intelligent et tactique. Je sais que j’ai de la qualité et je sais que je devrais travailler un peu plus tactiquement. Je pense que dans ce tournoi j’ai tout bien fait », a détaillé Swiatek.

Instructif.