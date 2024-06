Alors qu’à seule­ment 23 ans, Iga Swiatek a déjà remporté cinq titres du Grand Chelem donc quatre Roland‐Garros, certains obser­va­teurs se demandent déjà quels records de l’his­toire du tennis la Polonaise pour­rait poten­tiel­le­ment battre ou égaler. Mais la première ques­tion est de savoir combien de temps elle compte jouer. Et pour le moment, la numéro 1 mondiale n’en a pas le moindre idée.

« Parfois je me dis : ‘Je vais jouer jusqu’à 28 ans et après, j’ar­rête’, et parfois je me dis : ‘Oh mon Dieu, j’adore le tennis, je jouerai jusqu’à ma mort.’ Donc je n’ai rien de prévu ! Et je ne pense pas que cela ait du sens pour moi de plani­fier quoi que ce soit. Ça dépendra de mon corps. Mais en regar­dant le Tournoi des légendes, je me demande si, après ma carrière, j’aurai l’envie et l’énergie de conti­nuer à jouer comme ça, pas à 100 %. Je ne sais pas si j’en serai capable », a déclaré Swiatek dans des propos recueillis par L’Equipe.