Le tirage au sort de Roland‐Garros 2025 a donné son verdict ce jeudi.

Il n’est pas exagéré de penser qu’il n’a pas épargné Iga Swiatek, triple cham­pionne en titre. Redescendu au 5e rang mondial, on pouvait s’at­tendre à ce qu’elle soit exposée à des grands noms tôt dans la compé­ti­tion, son parcours pour la défense de la Coupe Suzanne‐Lenglen sera de tous les dangers.

Dès les huitièmes de finale, elle pour­rait retrouver Elena Rybakina, ou Jelena Ostapenko, sa bête noire contre laquelle la Polonaise n’a jamais trouvé la solu­tion, en six confron­ta­tions. Un hypo­thé­tique quart de finale l’emmènerait contre Jasmine Paolini, victo­rieuse à Rome, et fina­liste l’année dernière à la Porte d’Auteuil. En demi‐finale, elle pour­rait retrouver sa rivale Aryna Sabalenka, avant de retrouver Coco Gauff ou Jessica Pegula en finale.

Rien ne sera évident pour Swiatek qui devra se mettre très rapi­de­ment dans le rythme, au risque de s’ex­poser à une élimi­na­tion précoce.

Iga Swiatek’s projected path to the #RolandGarros title : R1 : Sramkova R2 : Raducanu R3 : Kostyuk R4 : Rybakina/Ostapenko QF : Paolini/Svitolina SF : Sabalenka/Zheng FR : Gauff/Pegula pic.twitter.com/nqNYUWvdpZ

De son côté, Sabalenka s’en sort beau­coup mieux, avec un éven­tuel quart de finale contre la cham­pionne olym­pique Qinwen Zheng. Dans le dernier carré, Jasmine Paolini ou la triple tenante du titre pour­raient se dresser sur sa route, avant une finale iden­tique à sa rivale.

Aryna Sabalenka’s projected path to the #RolandGarros title : R1 : Rakhimova R2 : Tiechmann R3 : Fernandez/Collins R4 : Anisimova/Tauson QF : Shnaider/Zheng SF : Paolini/Swiatek FR : Gauff/Pegula pic.twitter.com/LjfLLTwZ7h

Les projec­tions du tournoi sur les poten­tiels quarts de fina­liste, en se basant sur les huit premières têtes de série apportent des affiches très alléchantes.

Potential women’s singles quarter‐finals (by seeding)



(1) Sabalenka vs Zheng (8)



(4) Paolini vs Swiatek (5) 👑



(3) Pegula vs Andreeva (6)



(2) Gauff vs Keys (7)#RolandGarros