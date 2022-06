Quelques heures après la confé­rence de presse d’Amélie Mauresmo expli­quant pour­quoi elle avait seule­ment programmé un seul match féminin en session de nuit, la numéro une mondial, Iga Swiatek, s’est dite déçue par cette réaction.

« Oui, déce­vant et même surpre­nant, parce qu’elle est du côté de la WTA. En ce qui me concerne, c’est mon point de vue, je crois que c’est mieux de jouer à des horaires normaux pour les joueurs et joueuses. Il y a le côté amusant. J’aime montrer le meilleur de mon tennis pendant chaque match. Ce qui compte pour moi, c’est de rester concen­trée quelle que soit l’heure, pendant la journée, le soir ou la nuit. Mais c’est un peu déce­vant, c’est vrai. C’est une déci­sion qui a été prise, il faut l’ac­cepter. En tout cas, je veux aussi que mon tennis plaise, qu’il soit agréable à regarder. Je m’en souviens, à chaque fois, même pendant les moments durs, je joue pour les gens. C’est un point de vue personnel. Cela dépend des joueuses et des joueurs, que les gens préfèrent les messieurs et les dames ou les aiment autant l’un que l’autre, il y a des avan­tages dans chacun. Certains disent, c’est impré­vi­sible. Du côté femmes, elles ne sont pas toujours constantes dans leurs jeux. Peut être que les hommes attirent un peu plus, et que cela attire un peu plus le public, c’est vrai. Cela dépend de chacun, de votre point de vue personnel. »