C’est ce que l’on appelle un marron­nier dans le jargon jour­na­lis­tique. Chaque année le sujet de la program­ma­tion concer­nant la night session qui semble réservée aux hommes est pointé du doigt.

Interrogée à ce sujet, Iga Swiatek semble peu concernée par ce débat.

« Je n’ai pas vrai­ment envie d’en parler. Ma posi­tion n’a pas changé. Moi, j’aime bien jouer le jour. Je suis donc ravie quand j’ai fini ma journée, je peux me reposer plus long­temps. D’un autre côté, oui, les gens essaient de voir les diffé­rences entre les hommes et les femmes et vous nous posez les ques­tions tout le temps, mais mes réponses ne vont pas changer. Peu m’importe, pour moi. »