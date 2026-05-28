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Swiatek sur l’idée que le tennis féminin manque de vraies stars : « C’est inté­res­sant pour les fans aussi, parce qu’ils peuvent être surpris, mais d’un autre côté, j’ai un peu l’im­pres­sion qu’il y a quand même de la constance dans les résul­tats des meilleures joueuses »

Par
Laurent Trupiano
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Iga déroule pour le moment à ce Roland‐Garros 2026 où le tennis féminin n’a pas encore fait parle de lui. Interrogé sur l’idée que la hiérar­chie était moins stable que chez les hommes, elle pense que les choses se sont améliorées.

« Je ne sais pas, parce que quand Ash a pris sa retraite, on ne savait plus qui gagne­rait et qu’il y avait un peu d’in­cons­tance dans la WTA, parce qu’il y avait beau­coup de joueuses poten­tielles qui pouvaient gagner, mais cela dépend aussi de qui pose cette ques­tion. C’est inté­res­sant pour les fans aussi, parce qu’ils peuvent être surpris, mais d’un autre côté, j’ai un peu l’im­pres­sion qu’il y a de la constance dans les résul­tats des meilleures joueuses, parce que c’est aussi bon, Que dire de l’ATP ? Jannik est excellent, et Carlos est blessé, mais tous les deux remportent la plupart des tour­nois. Je pense que leurs fans sont très satis­faits de leurs résul­tats. Après peut être que c’est un peu prévi­sible, mais on ne sait jamais ce qui peut se produire, donc on verra »

Publié le jeudi 28 mai 2026 à 08:50

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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