Iga déroule pour le moment à ce Roland‐Garros 2026 où le tennis féminin n’a pas encore fait parle de lui. Interrogé sur l’idée que la hiérarchie était moins stable que chez les hommes, elle pense que les choses se sont améliorées.
« Je ne sais pas, parce que quand Ash a pris sa retraite, on ne savait plus qui gagnerait et qu’il y avait un peu d’inconstance dans la WTA, parce qu’il y avait beaucoup de joueuses potentielles qui pouvaient gagner, mais cela dépend aussi de qui pose cette question. C’est intéressant pour les fans aussi, parce qu’ils peuvent être surpris, mais d’un autre côté, j’ai un peu l’impression qu’il y a de la constance dans les résultats des meilleures joueuses, parce que c’est aussi bon, Que dire de l’ATP ? Jannik est excellent, et Carlos est blessé, mais tous les deux remportent la plupart des tournois. Je pense que leurs fans sont très satisfaits de leurs résultats. Après peut être que c’est un peu prévisible, mais on ne sait jamais ce qui peut se produire, donc on verra »
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 08:50