Alors que la Coupe Suzanne Lenglen était presque entrain de se faire graver puisque Swiatek menait 6–2, 3–0, Muchova, dos au mur, commen­çait enfin à se détendre pour proposer son jeu complet composé de varia­tions d’ef­fets et de trajec­toires. Plutôt que conti­nuer à se faire dominer dans un combat du fond de court tout en puis­sance, la Tchèque grigno­tait d’abord son retard tout en mettant le doute chez la Polonaise. Jeu après jeu, Muchova impo­sait donc sa patte pour revenir au score 4–4 avant de passer devant pour servir pour le set. Le stress du début de la rencontre réap­pa­rais­sait (5−5). Heureusement, elle retrou­vait sa « cool » atti­tude pour boucler le set (7−5).

Le match était relancé et le public qui n’en deman­dait pas tant deve­nait de plus en plus chaud. Au 3ème set, c’est un vrai bras de fer qui était proposé sur le central confir­mant que le tennis féminin peut aussi nous donner des sensa­tions incroyables notam­ment quand il y a un vrai défi de style de jeu.

Bien que malmenée et presque assommée, Iga restait quand même dans la roue alors qu’elle était breakée dés le premier jeu puis à nouveau dans le 6ème.

4 partout, on allait rentrer dans le fameux money time. Et c’est Iga Swiatek qui s’en sortait le mieux (6−2, 5–7, 6–4), certains diront que l’ex­pé­rience a fait la diffé­rence, d’autres parle­ront de fraî­cheur ou de gestion des émotions, la vérité est sûre­ment un mélange de tout cela mais il est aussi dommage que ce combat se termine sur une double faute.

C’est déjà le 4ème titre pour la Polonaise en Grand Chelem, et le 3ème à Roland‐Garros.