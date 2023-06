Iga Swiatek n’a pas de temps à perdre sur cette édition 2023 de Roland‐Garros.

La tenante du titre, opposée à la Chinoise Xinyu Wang (80e), ce samedi, au troi­sième tour, n’a pas fait de détail en s’im­po­sant très sèche­ment sur le score de 6–0, 6–0, après seule­ment 50 minutes de jeu.

Victime de son succès concer­nant ces fameuses bulles ou bagel, la Polonaise est apparue gênée lors­qu’un jour­na­liste, sur le ton de l’hu­mour, lui a demandé si elle comp­tait ouvrir sa propre usine de bagels.

« Je n’ai pas vrai­ment envie de parler de ça, même si je comprends vrai­ment pour­quoi les gens font ça, que c’est amusant et que le tennis est un diver­tis­se­ment et tout le reste. Mais du point de vue des joueurs, je veux être respec­tueuse de mes adver­saires et, vous savez, vous ne voyez pas ce qui se passe en coulisses. Parfois, il n’est pas facile de jouer de tels matchs et parfois, ce n’est pas facile non plus pour les adver­saires. Je ne veux pas parler de la boulan­gerie ou de bagel. Twitter peut en parler, mais je vais me concen­trer sur le tennis. Et en ce qui concerne mes adver­saires, je n’ai vrai­ment pas envie d’en parler », a déclaré la numéro une mondiale qui fait beau­coup parler d’elle sur la toile et notam­ment sur Twitter avec le nombre impres­sion­nant de 6–0 qu’elle distribue dans une saison.