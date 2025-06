Pourtant auteur d’un début de match très inté­res­sant (3−0) face à Alexander Zverev, ce lundi en huitièmes de finale de Roland‐Garros, Tallon Griekspoor a fini par plonger et aban­donner, victime d’un claquage au niveau des abdo­mi­naux (6−4, 3–0, puis retrait).

De passage en confé­rence de presse, le joueur néer­lan­dais a rapi­de­ment compris que ça allait être mission impossible.

« J’ai plutôt bien commencé. Je pense que je l’ai un peu pris au dépourvu en servant très lente­ment au début. Il a raté quelques retours, il était proba­ble­ment surpris que je serve si lente­ment. Il a joué un bon jeu de retour, avec quelques amor­ties. J’ai eu l’im­pres­sion qu’il a eu un départ assez lent, ce qui lui arrive parfois, je le sais. À partir de ce moment‐là, de 3–0 à 3–1, j’ai l’im­pres­sion qu’il n’a plus raté une seule balle. À partir de ce moment‐là, il a très bien joué. Il a servi toutes les zones. C’est un adver­saire bien trop fort et diffi­cile à battre dans ces condi­tions. Il est déjà très diffi­cile à battre quand vous êtes en bonne santé, quand vous êtes en forme. Alors quand vous êtes blessé, cela ne devient pas plus facile. »