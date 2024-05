Miraculée alors qu’elle était mené 4–1, balle de 5–1, et 5–2, 0–30, dans l’ul­time manche face à Naomi Osaka, ce mercredi au deuxième tour de Roland‐Garros, Iga Swiatek a vrai­ment eu chaud.

Longtemps en diffi­culté à cause de la puis­sance de la Japonaise, la numéro 1 mondiale a bien failli passer à la trape face à une joueuse qui rappelle Serena Williams.

Et alors que Marion Bartoli, Jo‐Wilfried Tsonga et Fabrice Santoro s’amu­saient, sur le plateau d’Amazon Prime Video, à imaginer ce qu’au­rait donné un duel entre la Polonaise et l’Américaine, Tatiana Golovin, ancienne 12e joueuse mondiale, a estimé qu’il n’y avait même pas à discuter.

« Je pense qu’il n’y a même pas de débat entre Serena Williams et Iga Swiatek, Serena Williams est la meilleure joueuse de tous les temps, pour l’ins­tant. C’est comme comparer Rafael Nadal à Carlos Alcaraz. Oui, Alcaraz joue très bien. Mais il y a telle­ment de titres supplé­men­taires que pour l’ins­tant Iga Swiatek est très très loin du niveau de jeu que déve­lop­pait Serena. »