Ancienne 12e joueuse mondiale et consul­tante pour Prime Video pendant la quin­zaine de Roland‐Garros, Tatiana Golovin, qui a inter­viewé Caroline Garcia suite à son dernier match disputé ici, s’est exprimée sur la déci­sion de la Lyonnaise de mettre un terme à sa carrière à seule­ment 31 ans.

Selon elle, il ne faut jamais dire jamais, surtout avec le tennis féminin.

« Je me méfie quand même de ce genre de décla­ra­tions parce qu’on a vu par le passé, surtout dans le tennis féminin, qu’on a tendance à dire : ‘c’est bon, on arrête, c’est fini, on veut fonder une famille’, et puis fina­le­ment le tennis manque trop et on finit par revenir. Je garde espoir qu’on reverra peut‐être un jour Caroline Garcia sur les terrains. Mais je l’ai trouvé très calme, très posée et tran­quille avec elle‐même. »