Dans une longue inter­view pour l’é­mis­sion Sportchau, Dominic Thiem a clai­re­ment défi­ni ses objec­tifs pour 2021. L’Autrichien a déci­dé de se lan­cer le défi ultime, aller battre Rafael Nadal sur ses « terres » : « Mon plus grand objec­tif est de pou­voir gagner Roland Garros. J’avais cet objec­tif en tête ces der­nières années. Cela conti­nue d’être le tour­noi que j’aime le plus, où les condi­tions sont incroyables pour mon jeu. J’ai joué la finale en tant que junior en 2011 et depuis je sais que c’é­tait le tour­noi que je rêve gagner en tant que pro­fes­sion­nel. J’ai la « mal­chance » d’a­voir Rafa sur ma route. Je n’ai jamais réus­si à le vaincre dans ce tour­noi. Dans les autres épreuves, j’y suis par­ve­nu. Battre Nadal sur le Philippe Chatrier est peut‐être une des choses les plus com­pli­quées du sport. Pourtant, c’est mon grand objec­tif pour 2021. Seuls deux joueurs ont réus­si à le vaincre en 16 ans. Ce qui est une sta­tis­tique insen­sée. Je pense qu’il res­te­ra le favo­ri incon­tes­té et le joueur le plus fort à Paris pen­dant encore un an ou deux. Mais quand même, c’est mon grand objec­tif et j’es­saie­rai à nou­veau en 2021 »