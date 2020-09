Dominic Thiem est un gros outsider pour ce Roland-Garros 2020 qu’il aborde dans des conditions très spéciales d’autant qu’il vient de remporter son 1er titre du Grand Chelem à l’US Open. « Toute l’approche est différente, puisque j’ai maintenant gagné un titre. Je suis resté longtemps aux Etats-Unis. La préparation sur terre battue n’a donc pas été idéale, je ne peux pas dire le contraire. Je me suis entraîné deux fois en Autriche et ici sur terre battue. Donc je n’ai pas beaucoup passé du temps sur la terre. Il faut aussi que je vois comment je vais gérer mentalement ce titre gagné à New York, parce que de toute évidence, cela a été très exigeant au plan physique et aussi au niveau mental. J’espère être néanmoins 100 % prêt pour lundi. Tout cela est un gros challenge pour pour mon team, mais il est fantastique et j’ai confiance »