Dominic Thiem était lui aussi présent en confé­rence de presse pour le média day. Double fina­liste à Roland Garros, l’Autrichien explique que sa forme actuelle l’empêche de se projeter. Bien qu’il ne soit pas dans la même partie de tableau que Novak Djokovic et Rafael Nadal, Domi veut se foca­liser unique­ment sur ses premiers tours.

« Il y a 2 ou 3 ans, j’au­rais peut‐être été content d’être dans une telle situa­tion, mais compte tenu de ce qui a précédé ce tournoi, de la manière dont j’ai joué ces dernières semaines, la seule chose sur laquelle je dois me concen­trer, ce sont les premiers tours. Je ne vais pas du tout me concen­trer sur qui est dans mon quart de tableau ou ma moitié de tableau. Je sais, bien sûr, que les trois grands seront dans ce demi‐tableau. Pour moi, ce n’est pas très grave. Je vais simple­ment me concen­trer sur le premier tour. »