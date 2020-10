Vainqueur en cinq sets face à Hugo Gaston, Dominic Thiem va retrouver un de ses grands amis du circuit ATP : Diego Schwartzman. « Je suis ravi de me retrouver face à un de mes meilleurs amis en quart de finale », s’est réjoui l’Autrichien en conférence de presse.

L’Argentin a lui raconté ce qu’ils tétaient quelques minutes après la qualification de son « pote ». « J’ai vu le cinquième set, les 4 ou 5 derniers jeux. C’était un match incroyable. Hugo Gaston a joué de manière fantastique. Ensuite, j’étais en train de me détendre sur le vélo, et Dominic m’a dit : « allez, c’est la dernière fois que l’on se voit jusqu’à notre prochain match ». Il a essayé de me frapper le coude, comme cela. Et puis bien sûr, il a joué un match fabuleux. Mais compte tenu de la manière dont je joue, les deux dernières semaines que j’ai faites sur terre battue montrent que j’ai des chances. Hugo Gaston a gagné le troisième et le quatrième set contre Dominic, et cela lui a réussi. Je vais essayer de faire la même chose, et de le garder derrière la ligne de fond », a confié Diego.

On a hâte d’être mardi.