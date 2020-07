Dans une interview exclusive accordée au quotidien Tiroler Tageszeitung, Dominic Thiem explique qu’il va être très difficile d’enchaîner l’US Open et Roland-Garros. Selon lui, il faudra quoi qu’il arrive sacrifier un tournoi du Grand Chelem dans son programme : « Tout d’abord, il faut se réjouir que Roland-Garros puisse se dérouler. Au final, peu importe que ce soit en mai ou en octobre. Le seul vrai problème est qu’il n’y a que deux semaines entre l’US Open et Roland-Garros. Selon moi, il sera presque impossible d’aller loin dans les deux tournois. Très bien jouer à l’US Open impliquera forcément un Roland-Garros très, très difficile. En revanche, partir tôt de New York serait mieux pour Paris. Je vais devoir sacrifier l’un des deux tournois du Grand Chelem, c’est comme ça en ce moment. »