On savait que Dominic Thiem était en petite forme. Lui‐même expli­quait avoir peu d’ambitions et voulait se foca­liser sur son premier tour. On pouvait cepen­dant penser qu’à Roland Garros où il a atteint deux fois la finale, ça allait être diffé­rent. Mais l’Autrichien est resté dans la même ligne que lors de ses dernières sorties. Pour la première fois de sa carrière, il s’est incliné dès le premier tour porte d’Auteuil après un combat en cinq sets remporté par Pablo Andujar (4–6, 5–7, 6–3, 6–4, 6–4).

Domi avait pour­tant bien débuté le match. Sans être brillant, il a enlevé les deux premiers sets. Mais progres­si­ve­ment, l’expérimenté Espagnol, déjà tombeur de Roger Federer à Genève, a renversé le match. Plus régu­lier et très inspiré tacti­que­ment, le 68ème joueur mondial n’a pas tremblé au moment de conclure et de s’offrir son premier top cinq. Domi pourra regretter ses 62 fautes directes. Son Roland Garros est déjà terminé et malgré sa forme actuelle, c’est une véri­table sensation.