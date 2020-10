Si on pouvait penser que Casper Ruud poserait quelques problèmes à Dominic Thiem, il n’en a rien été. L’Autrichien a semblé la plupart du temps injouable ce vendredi.

« Je crois qu’il a bien joué du début à la fin en fait. J’ai augmenté mon niveau. Peut-être que les 4 premiers jeux n’étaient pas aussi bons que le reste du match pour moi. En tout cas, lui, il joue très bien notamment sur terre battue, sûrement l’un des meilleurs cette saison. Si on lui donne encore un an, je crois qu’il va être extrêmement dangereux, notamment ici, à Roland-Garros. Ces conditions lentes et humides m’allaient mieux qu’à lui. De façon générale, j’ai été très satisfait de ma performance, l’une des meilleures cette année », s’est réjoui Thiem en conférence de presse.