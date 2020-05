C’est une discussion intéressante que Dominic Thiem a eu avec Barbara Schett pour Eurosport. L’Autrichien est d’abord revenu sur la finale de l’édition 2019 où il s’est incliné en quatre sets après deux premiers sets d’un excellent niveau : « Lors de la finale 2019, c’est la première fois que j’ai abordé le match en étant conscient à 100 % que j’étais capable de battre Rafa. Dans les autres matchs, j’avais des doutes, mais pour celui-ci, j’étais arrivé avec une grande confiance après avoir battu Djokovic en demi-finale. Contre Rafa, j’ai vraiment tout donné et j’ai joué les deux meilleurs sets de ma vie sur terre battue. Je me suis senti super bien, mais Rafa a été incroyable. Je ne lui ai jamais demandé s’il se sentait aussi bien après, mais il a montré pourquoi il avait 12 titres à Roland-Garros. »

« Je peux vous assurer que la nuit et les heures avant d’affronter Rafa ne sont pas vraiment agréables »

Le protégé de Nicolas Massu, actuel troisième joueur mondial, a ensuite expliqué pourquoi il était si difficile d’affronter Rafael Nadal à Roland-Garros, un tournoi où il est quasi imbattable : « Tout est difficile. Je vais sur le terrain et je sais que dès la première minute, je vais devoir me battre sur chaque balle et que je dois dépasser mes limites aussi bien physiques que mentales. Quand tu affrontes Rafa à Roland-Garros, tu as toujours en tête qu’il n’a perdu que deux fois. Alors tu dois non seulement le battre lui, mais aussi sa légende. Je peux vous assurer que la nuit et les heures avant d’affronter Rafa ne sont pas vraiment agréables. »

Dominic Thiem a affronté Rafael Nadal à 14 reprises pour cinq victoires et neuf défaites. Douze de ses 14 duels ont eu lieu sur terre battue pour un bilan de quatre victoires pour l’Autrichien contre huit en faveur de l’Espagnol.