Battu en cinq manches par le « terrible » joueur Cachin, Dominic Thiem rassure ses fans mais le niveau n’est toujours pas là. Enfin, encore très loin du temps où l’Autrichien faisait peur.

« Je suis vrai­ment convaincu du chemin que je suis en train de parcourir, en parti­cu­lier au cours des six dernières semaines. J’ai recom­mencé à me concen­trer sur ma carrière et à repousser mes limites. Je dois conti­nuer à travailler de la sorte. Aujourd’hui, je n’ai pas réussi à me récom­penser. J’espère pouvoir le faire lors du prochain tournoi »