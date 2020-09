Dominic Thiem est à coup sûr l’un des grands favoris de ce Roland-Garros 2020. L’Autrichien se sent déjà à l’aise sur la terre battue parisienne, là où il a disputé deux finales. Il arrive également à Paris fort de son premier titre du Grand Chelem. Les interrogations reposent sur sa forme physique et son adaptation sur une surface où il n’a pas encore disputé le moindre match depuis de longs mois.

« Je me sentais vraiment bien quand je suis arrivé ici, comme je vous l’ai dit, j’ai vraiment atteint un objectif important. Tout ce qui va suivre sera un peu un bonus. D’un autre côté, je ferai de mon mieux et je fais de mon mieux à chaque tournoi en particulier ici à Roland-Garros, où j’ai eu quatre années un peu fortes, avec deux demi-finales et deux finales. J’adore ce tournoi. Quand je suis arrivé ici hier, je me suis senti tout de suite bien sur la terre battue du Suzanne-Lenglen. J’essaie de ne pas trop penser à l’US Open et voir cela comme un nouveau tournoi, un nouveau challenge et jouer mon meilleur tennis dès le début », a confié le numéro 3 mondial en conférence de presse.