En promo avec Adidas, Dominic Thiem a accordé une inter­view à Konbini News. Conscient qu’il est encore loin de son meilleur niveau, l’Autrichien aborde ce Roland‐Garros avec philosophie.

« Je veux récu­pérer un très bon niveau, c’est mon ambi­tion première. C’est vrai que ça va de pair, mais pour le moment, c’est même plus impor­tant que gagner des matches car je suis encore loin de mon meilleur niveau. Là, tout de suite, j’ai avant tout besoin de passer plus d’heures sur le court et de faire le plus de matches possible, donc ça va prendre un peu de temps. Je ne me suis fixé aucun objectif de clas­se­ment pour cette année. Je veux juste commencer à poser les bases pour pouvoir passer à l’attaque en 2023 et être compé­titif dans tous les tour­nois et tous les matches auxquels je parti­ci­perai » a expliqué « Domi » qui rentre en piste ce dimanche face au Colombien Delien sur le Simone Matthieu dès 11H.