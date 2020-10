Quel premier quart de finale à Roland-Garros. Prévu à 14h, il opposera le double-finaliste Dominic Thiem face à l’un des principaux outsiders de ce tournoi : Diego Schwartzman. Ce dernier marche sur l’eau depuis Rome, où il avait battu Rafael Nadal et atteint la finale avant de tomber face à Novak Djokovic. Il assure être plus en confiance que jamais. En face, Dominic Thiem a montré des premiers signes de fatigue face à Hugo Gaston en perdant deux sets.

Les deux « meilleurs amis », comme Thiem l’a confié, se sont affrontés huit fois sur le circuit. Six victoires pour l’Autrichien contre deux pour l’Argentin. Ce dernier l’a battu sur terre battue l’année dernière à Buenos Aires. Dominic avait repris le dessus sur cette même surface quelques semaines plus tard à Barcelone.

Le numéro 3 mondial s’est montré plutôt inquiet en conférence de presse sur son état de forme : « A mon sens, tout va être question de récupération. Les dernières semaines ont été dures. Je ne suis pas à 100 %. Il faut que je récupère du mieux possible. Si j’y arrive, ce sera un match sympa. Si je n’y arrive pas, c’est lui qui aura un bon match. De toute façon, je vais essayer de récupérer le mieux possible pour être le plus en forme possible mardi », avait-il déclaré.

Schwartzman aura également tirer les enseignements du match de son adversaire face au Français. « Hugo Gaston a gagné le troisième et le quatrième set contre Dominic. Je vais essayer de faire la même chose que lui, et de le garder derrière la ligne de fond. »