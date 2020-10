Hugo Gaston est immense, il n’y a pas d’autres mots. Le Français a poussé le double finaliste en titre Dominic Thiem dans ses retranchements et a fini par s’incliner au bout d’une lutte acharnée de plus de 3h30 de jeu : 4-6, 4-6, 7-5, 6-3, 3-6.

Malgré la victoire, l’Autrichien risque sans aucun doute de se souvenir de ce huitième de finale face au 239e mondial. Pourtant, en menant deux sets à rien au bout 1h30, on imaginait mal le numéro 3 mondial souffrir autant. C’était sans compter la fougue, la combativité et le calme olympien d’Hugo Gaston. Ce dernier a fait tourner en bourrique son adversdaire le temps de deux sets et demi avant de presque logiquement rendre les armes face à un joueur beaucoup plus expérimenté que lui et qui venait tout juste de remporter l’US Open.

On se souviendra du jeu atypique et culotté de Gaston qui a prouvé à toute la planète tennis qu’il avait sa place parmi les tous meilleurs joueurs du monde. On a hâte de le revoir sur le court.