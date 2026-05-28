S’il a remporté une énorme bataille contre Hubert Hurkacz au deuxième tour de Roland‐Garros (6–7[5], 7–6[5], 6–4, 6–7[1], 6–4, en un peu moins de cinq heures), Frances Tiafoe a connu une petite mésa­ven­ture après sa victoire.

Alors qu’il parta­geait son bonheur avec le public du court 14, le 22e joueur mondial s’est fait dérober sa raquette par un spectateur.

Malgré ce geste regret­table, l’Américain a choisi de réagir avec calme et bien­veillance sur les réseaux sociaux :

« Il y avait une ambiance incroyable sur le court numéro 14 aujourd’hui. Mais je dois dire un mot au fan qui a pris ma raquette à la fin, alors que je fêtais ma victoire avec vous tous. Pourrais‐tu me la rendre ? En échange, je t’of­fri­rais deux billets pour mon prochain match. »

Frances Tiafoe says someone took his racquet at the end of his Roland Garros match against Hubi Hurkacz



He offered them two free tickets to his next match to get it back



😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/VaaV0DPdlN — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 28, 2026

A noter que pour une place en huitièmes de finale, Frances Tiafoe affron­tera le qualifié portu­gais Jaime Faria (115e mondial).