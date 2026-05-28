Accueil Roland Garros

Tiafoe, après sa victoire contre Hurkacz : « Je dois dire un mot au fan qui a volé ma raquette à la fin. Si tu me la rends, je t’of­fri­rais deux places pour mon prochain match »

Par
Baptiste Mulatier
-
237

S’il a remporté une énorme bataille contre Hubert Hurkacz au deuxième tour de Roland‐Garros (6–7[5], 7–6[5], 6–4, 6–7[1], 6–4, en un peu moins de cinq heures), Frances Tiafoe a connu une petite mésa­ven­ture après sa victoire. 

Alors qu’il parta­geait son bonheur avec le public du court 14, le 22e joueur mondial s’est fait dérober sa raquette par un spectateur.

Malgré ce geste regret­table, l’Américain a choisi de réagir avec calme et bien­veillance sur les réseaux sociaux :

« Il y avait une ambiance incroyable sur le court numéro 14 aujourd’hui. Mais je dois dire un mot au fan qui a pris ma raquette à la fin, alors que je fêtais ma victoire avec vous tous. Pourrais‐tu me la rendre ? En échange, je t’of­fri­rais deux billets pour mon prochain match. »

A noter que pour une place en huitièmes de finale, Frances Tiafoe affron­tera le qualifié portu­gais Jaime Faria (115e mondial). 

Publié le jeudi 28 mai 2026 à 20:41

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥