« J’essaie de ne pas le faire sourire, j’essaie d’éviter tout contact visuel parce qu’une fois qu’il est dans ce rythme, une fois qu’il a ce sourire sur son visage, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde », ironi­sait Alexander Zverev après sa victoire en quatre sets contre Frances Tiafoe au 3e tour de Roland‐Garros samedi soir.

En confé­rence de presse, l’Américain a réagi aux propos de l’Allemand. « Oui, Alex dit ça tout le temps. Bon, j’essaye de tourner ça à mon avan­tage. Moi, je m’amuse toujours sur le court. Je l’ai visé et le public a commencé à me huer. Là, je me suis dit : ‘il n’y a que lui et moi qui savons que nous sommes amis depuis que nous avons 11 ans. C’était juste pour rigoler et s’amuser. Je peux faire des blagues dans ces ambiances drôles et quand même jouer à un très bon niveau. Beaucoup de gars ont besoin de se concen­trer. Moi, je fonc­tionne mieux comme ça. J’ai essayé d’avoir le public avec moi, mais ils étaient vrai­ment pour Sasha ce soir. Je suis allé les cher­cher plusieurs fois, mais ils ne m’ont pas vrai­ment compris. Ce n’est pas grave, je me suis dit, je vais quand même faire ce que j’ai à faire et c’est comme ça ! »