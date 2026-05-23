Frances Tiafoe est l’un des rares joueurs à dire souvent ce qu’il pense lors de ses diffé­rents passages devant les médias.

Après avoir déclaré que son compa­triote et ami, Taylor Fritz, n’au­rait aucune chance de gagner contre Kei Nishikori si les deux hommes étaient au meilleur de leur forme, l’Américain, inter­rogé sur la domi­na­tion de Jannik Sinner, a poussé un petit coup de gueule contre l’idéa­li­sa­tion du numéro 1 mondial.

Selon lui, les joueurs en font un peu trop.

« C’est un joueur incroyable, ça ne fait aucun doute, mais je ne vais pas non plus m’as­seoir ici pour le mettre encore plus sur un piédestal. Je pense que nous, les autres joueurs, devons nous convaincre menta­le­ment qu’il est possible de le battre. En ce moment, nous créons tous une sorte d’aura autour de lui, et cela a aussi une influence. Bien sûr, il est dans une autre dimen­sion et réalise des exploits monu­men­taux, mais les meilleurs joueurs du circuit ont le niveau pour riva­liser avec lui. La clé, c’est de parvenir à briser cette barrière mentale. »