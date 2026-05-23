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Tiafoe n’en peut plus de Sinner : « Nous créons tous une sorte d’aura autour de lui. Je ne vais pas non plus m’as­seoir ici pour le mettre encore plus sur un piédestal »

Par
Thomas S
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Frances Tiafoe est l’un des rares joueurs à dire souvent ce qu’il pense lors de ses diffé­rents passages devant les médias. 

Après avoir déclaré que son compa­triote et ami, Taylor Fritz, n’au­rait aucune chance de gagner contre Kei Nishikori si les deux hommes étaient au meilleur de leur forme, l’Américain, inter­rogé sur la domi­na­tion de Jannik Sinner, a poussé un petit coup de gueule contre l’idéa­li­sa­tion du numéro 1 mondial.

Selon lui, les joueurs en font un peu trop. 

« C’est un joueur incroyable, ça ne fait aucun doute, mais je ne vais pas non plus m’as­seoir ici pour le mettre encore plus sur un piédestal. Je pense que nous, les autres joueurs, devons nous convaincre menta­le­ment qu’il est possible de le battre. En ce moment, nous créons tous une sorte d’aura autour de lui, et cela a aussi une influence. Bien sûr, il est dans une autre dimen­sion et réalise des exploits monu­men­taux, mais les meilleurs joueurs du circuit ont le niveau pour riva­liser avec lui. La clé, c’est de parvenir à briser cette barrière mentale. »

Publié le samedi 23 mai 2026 à 13:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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