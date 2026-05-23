Frances Tiafoe est l’un des rares joueurs à dire souvent ce qu’il pense lors de ses différents passages devant les médias.
Après avoir déclaré que son compatriote et ami, Taylor Fritz, n’aurait aucune chance de gagner contre Kei Nishikori si les deux hommes étaient au meilleur de leur forme, l’Américain, interrogé sur la domination de Jannik Sinner, a poussé un petit coup de gueule contre l’idéalisation du numéro 1 mondial.
Selon lui, les joueurs en font un peu trop.
« C’est un joueur incroyable, ça ne fait aucun doute, mais je ne vais pas non plus m’asseoir ici pour le mettre encore plus sur un piédestal. Je pense que nous, les autres joueurs, devons nous convaincre mentalement qu’il est possible de le battre. En ce moment, nous créons tous une sorte d’aura autour de lui, et cela a aussi une influence. Bien sûr, il est dans une autre dimension et réalise des exploits monumentaux, mais les meilleurs joueurs du circuit ont le niveau pour rivaliser avec lui. La clé, c’est de parvenir à briser cette barrière mentale. »
Publié le samedi 23 mai 2026 à 13:33