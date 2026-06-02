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Tiafoe renversé dans la nuit, son adver­saire explose un record historique !

Par
Baptiste Mulatier
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Ce Roland‐Garros 2026 est déci­dé­ment complè­te­ment fou ! 

Au terme d’un combat dantesque de 5h25, conclu après 1h du matin sur le court Suzanne‐Lenglen, l’Italien Matteo Arnaldi (105e mondial) a renversé Frances Tiafoe (22e) : 7–6(5), 6–7(5), 3–6, 7–6(3), 6–4.

L’Américain semblait pour­tant avoir fait le plus dur. Il a mené deux manches à une, s’est procuré deux occa­sions de mener 5–1 dans le quatrième set et a même servi pour le match à 5–4. Mais Arnaldi n’a jamais cessé d’y croire, malgré la fatigue accumulée. 

Tombeur de Tallon Griekspoor, Stefanos Tsitsipas et Raphaël Collignon lors des tours précé­dents, Matteo Arnaldi est devenu le joueur dans l’his­toire ayant accu­mulé le plus de temps de jeu pour se quali­fier en quarts de finale d’un Grand Chelem. 

Avec déjà 17h et 42 minutes passées sur la terre battue pari­sienne, le joueur de 25 ans dépasse large­ment le record détenu par le Suédois Nicklas Kulti (15h et 44 minutes pour accéder aux quarts de finale de Roland‐Garros 1992). 

Matteo Arnaldi peut conti­nuer de rêver et va tenter de récu­pérer au mieux avant d’af­fronter son compa­triote Matteo Berrettini pour une place assez impro­bable dans le dernier carré de Roland‐Garros.

Publié le mardi 2 juin 2026 à 07:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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