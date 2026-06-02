Ce Roland‐Garros 2026 est déci­dé­ment complè­te­ment fou !

Au terme d’un combat dantesque de 5h25, conclu après 1h du matin sur le court Suzanne‐Lenglen, l’Italien Matteo Arnaldi (105e mondial) a renversé Frances Tiafoe (22e) : 7–6(5), 6–7(5), 3–6, 7–6(3), 6–4.

L’Américain semblait pour­tant avoir fait le plus dur. Il a mené deux manches à une, s’est procuré deux occa­sions de mener 5–1 dans le quatrième set et a même servi pour le match à 5–4. Mais Arnaldi n’a jamais cessé d’y croire, malgré la fatigue accumulée.

HOW DID MATTEO ARNALDI WIN THIS MATCH?! 🤯 pic.twitter.com/UpQxhqzAxY — TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) June 1, 2026

Tombeur de Tallon Griekspoor, Stefanos Tsitsipas et Raphaël Collignon lors des tours précé­dents, Matteo Arnaldi est devenu le joueur dans l’his­toire ayant accu­mulé le plus de temps de jeu pour se quali­fier en quarts de finale d’un Grand Chelem.

Avec déjà 17h et 42 minutes passées sur la terre battue pari­sienne, le joueur de 25 ans dépasse large­ment le record détenu par le Suédois Nicklas Kulti (15h et 44 minutes pour accéder aux quarts de finale de Roland‐Garros 1992).

This is a record for time on court en route to a slam QF and it’s not parti­cu­larly close.



Arnaldi totals 17H 42M



Nicklas Kulti held the record from 1992 Roland Garros at 15H 44M https://t.co/UYEUV9CRfY — Gill Gross 🦣 (@Gill_Gross) June 2, 2026

Matteo Arnaldi peut conti­nuer de rêver et va tenter de récu­pérer au mieux avant d’af­fronter son compa­triote Matteo Berrettini pour une place assez impro­bable dans le dernier carré de Roland‐Garros.