Ce Roland‐Garros 2026 est décidément complètement fou !
Au terme d’un combat dantesque de 5h25, conclu après 1h du matin sur le court Suzanne‐Lenglen, l’Italien Matteo Arnaldi (105e mondial) a renversé Frances Tiafoe (22e) : 7–6(5), 6–7(5), 3–6, 7–6(3), 6–4.
L’Américain semblait pourtant avoir fait le plus dur. Il a mené deux manches à une, s’est procuré deux occasions de mener 5–1 dans le quatrième set et a même servi pour le match à 5–4. Mais Arnaldi n’a jamais cessé d’y croire, malgré la fatigue accumulée.
HOW DID MATTEO ARNALDI WIN THIS MATCH?! 🤯 pic.twitter.com/UpQxhqzAxY— TNT Sports U.S. (@TNTSportsUS) June 1, 2026
Tombeur de Tallon Griekspoor, Stefanos Tsitsipas et Raphaël Collignon lors des tours précédents, Matteo Arnaldi est devenu le joueur dans l’histoire ayant accumulé le plus de temps de jeu pour se qualifier en quarts de finale d’un Grand Chelem.
Avec déjà 17h et 42 minutes passées sur la terre battue parisienne, le joueur de 25 ans dépasse largement le record détenu par le Suédois Nicklas Kulti (15h et 44 minutes pour accéder aux quarts de finale de Roland‐Garros 1992).
This is a record for time on court en route to a slam QF and it’s not particularly close.— Gill Gross 🦣 (@Gill_Gross) June 2, 2026
Arnaldi totals 17H 42M
Nicklas Kulti held the record from 1992 Roland Garros at 15H 44M https://t.co/UYEUV9CRfY
Matteo Arnaldi peut continuer de rêver et va tenter de récupérer au mieux avant d’affronter son compatriote Matteo Berrettini pour une place assez improbable dans le dernier carré de Roland‐Garros.
Publié le mardi 2 juin 2026 à 07:28