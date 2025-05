L’hommage porté à Rafael Nadal ce dimanche 25 mai à Roland‐Garros a conquis toute la sphère tennis, jusqu’à raviver de précieux souve­nirs chez certains. Frances Tiafoe a évoqué en confé­rence de presse du tournoi avoir grandi avec le Big 4, réuni ce dimanche sur le court Philippe‐Chatrier.

« C’est à 100% la fin d’une ère. Novak s’ac­croche. Il est très dange­reux ici. Il peut gagner ce tournoi. Quant à l’époque, elle est révolue. Les quatre, évidem­ment, je veux dire, il faut juste tirer son chapeau à tous ces gars, mec. Ce qu’ils ont fait pendant 20 ans est incroyable. Évidemment, j’au­rais aimé voir Andy jouer quelques années de plus mais avec sa hanche… J’ai grandi en regar­dant ces batailles. Je regarde toujours le match Murray‐Novak 2012 en Australie, Rafa‐Novak 2012 en Australie, finale de Wimbledon 2019, Novak‐Federer, la finale de Wimbledon 2008 entre Rafa et Federer. Ces gars‐là, mec, ils ont joué telle­ment de grands matches année après année, à chaque tournoi. C’est fou. L’amour qu’ils se portent, le respect qu’ils ont. Le fait qu’ils viennent tous ici. Évidemment, Novak joue le tournoi. Mais que tous les autres viennent et soutiennent Rafa. »