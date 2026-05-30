Alors que tous les joueurs encore présents dans le tableau masculin de cette édition 2026 de Roland‐Garros peuvent légitimement prétendre à soulever la Coupe des Mousquetaires le 7 juin prochain, Frances Tiafoe, interrogé par TNT Sports sur cette possibilité, a fait preuve de beaucoup d’humilité et d’honnêteté.
« Je vais être honnête avec vous, je le sentais déjà avant. Mais en même temps, même si j’ai envie de dire que oui, c’est une énorme opportunité, la plupart des joueurs contre lesquels je perds ne sont ni Alcaraz ni Sinner. Appelons un chat un chat. C’est clairement une grande opportunité. Il y a d’autres joueurs, comme Zverev, qui voient peut‐être les choses ainsi. Ces gars‐là voient clairement les choses comme ça. Quant aux autres, moi y compris, je ne me dis pas « oh, ça y est, c’est parti », mais bien sûr, je veux dire, pourquoi pas. »
Publié le samedi 30 mai 2026 à 15:35