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Tiafoe très honnête sur les défaites de Sinner et Djokovic : « Même si c’est une énorme oppor­tu­nité pour moi, la plupart des joueurs contre lesquels je perds ne sont ni Alcaraz ni Sinner »

Par
Thomas S
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 25/05/2026 - Zarazua Renata - Mexique

Alors que tous les joueurs encore présents dans le tableau masculin de cette édition 2026 de Roland‐Garros peuvent légi­ti­me­ment prétendre à soulever la Coupe des Mousquetaires le 7 juin prochain, Frances Tiafoe, inter­rogé par TNT Sports sur cette possi­bi­lité, a fait preuve de beau­coup d’hu­mi­lité et d’honnêteté. 

« Je vais être honnête avec vous, je le sentais déjà avant. Mais en même temps, même si j’ai envie de dire que oui, c’est une énorme oppor­tu­nité, la plupart des joueurs contre lesquels je perds ne sont ni Alcaraz ni Sinner. Appelons un chat un chat. C’est clai­re­ment une grande oppor­tu­nité. Il y a d’autres joueurs, comme Zverev, qui voient peut‐être les choses ainsi. Ces gars‐là voient clai­re­ment les choses comme ça. Quant aux autres, moi y compris, je ne me dis pas « oh, ça y est, c’est parti », mais bien sûr, je veux dire, pour­quoi pas. »

Publié le samedi 30 mai 2026 à 15:35

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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