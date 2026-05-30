Alors que tous les joueurs encore présents dans le tableau masculin de cette édition 2026 de Roland‐Garros peuvent légi­ti­me­ment prétendre à soulever la Coupe des Mousquetaires le 7 juin prochain, Frances Tiafoe, inter­rogé par TNT Sports sur cette possi­bi­lité, a fait preuve de beau­coup d’hu­mi­lité et d’honnêteté.

« Je vais être honnête avec vous, je le sentais déjà avant. Mais en même temps, même si j’ai envie de dire que oui, c’est une énorme oppor­tu­nité, la plupart des joueurs contre lesquels je perds ne sont ni Alcaraz ni Sinner. Appelons un chat un chat. C’est clai­re­ment une grande oppor­tu­nité. Il y a d’autres joueurs, comme Zverev, qui voient peut‐être les choses ainsi. Ces gars‐là voient clai­re­ment les choses comme ça. Quant aux autres, moi y compris, je ne me dis pas « oh, ça y est, c’est parti », mais bien sûr, je veux dire, pour­quoi pas. »