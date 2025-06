Un fait de jeu aurait pu changer complè­te­ment le court de la rencontre lors du quart de finale entre Frances Tiafoe et Lorenzo Musetti ce mardi.

Bousculé dans le deuxième set et frustré, l’Italien a envoyé avec son pied une balle dans la poitrine d’une juge de ligne. Le 7e joueur mondial s’en est sorti avec un simple aver­tis­se­ment de l’ar­bitre de chaise.

Lorenzo Musetti received a warning for unsports­man­like conduct after this inci­dent 😳 #RolandGarros pic.twitter.com/ted26XaBUv