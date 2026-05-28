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Tim Henman, après la défaite de Sinner : « Dès qu’il dépasse les trois heures et demie de match, il a du mal. Dès qu’il est sous la pres­sion, il a du mal. C’est exac­te­ment ce qui s’est passé »

Par
Thomas S
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À l’instar de son collègue de TNT Sports, Mats Wilander, Tim Henman était un peu sous le choc après la défaite surprise de Jannik Sinner dès le deuxième tour de Roland‐Garros. 

Mais l’an­cien 4e joueur mondial a tenu à rappeler le piètre bilan du numéro 1 en Grand Chelem, lui qui n’a jamais gagné un match dépas­sant les 3h30 de jeu (9 défaites en 9 matchs). 

« Ce n’est pas comme si Sinner avait passé une mauvaise journée sur le court à cause de son tennis. Il menait deux sets à zéro, 5–1. La ligne d’ar­rivée était tout proche. Mais nous avons vu et nous connais­sons le bilan de Sinner en cinq sets. Dès qu’il dépasse les trois heures et demie, il a du mal. Dès qu’il est sous la pres­sion, il a du mal. C’est exac­te­ment ce qui s’est passé. Ça a pris tout le monde par surprise. »

Publié le jeudi 28 mai 2026 à 19:38

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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