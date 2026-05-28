À l’instar de son collègue de TNT Sports, Mats Wilander, Tim Henman était un peu sous le choc après la défaite surprise de Jannik Sinner dès le deuxième tour de Roland‐Garros.
Mais l’ancien 4e joueur mondial a tenu à rappeler le piètre bilan du numéro 1 en Grand Chelem, lui qui n’a jamais gagné un match dépassant les 3h30 de jeu (9 défaites en 9 matchs).
« Ce n’est pas comme si Sinner avait passé une mauvaise journée sur le court à cause de son tennis. Il menait deux sets à zéro, 5–1. La ligne d’arrivée était tout proche. Mais nous avons vu et nous connaissons le bilan de Sinner en cinq sets. Dès qu’il dépasse les trois heures et demie, il a du mal. Dès qu’il est sous la pression, il a du mal. C’est exactement ce qui s’est passé. Ça a pris tout le monde par surprise. »
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 19:38