L’ancien joueur britan­nique s’est exprimé chez nos confrères de Tennis365. Selon lui la cote de Novak Djokovic est vrai­ment entrain de grimper d’au­tant que le Serbe monte en puis­sance depuis le début du tournoi.

« Il n’était pas mon favori pour gagner avant cet événe­ment, mais il était sur ma liste en tant que vain­queur poten­tiel si les choses se passaient comme il le souhai­tait. Sinner et Alcaraz restent un cran au dessus mais Djokovic fait partie de ce prochain groupe de six qui pour­rait créer la surprise et gagner. Il est au quatrième tour, il est venu ici après avoir remporté un tournoi à Genève et l’am­biance autour de lui est un peu diffé­rente avec ce succès. Il n’était pas en forme sur terre battue avant ce tournoi de Genève. Il y parti­cipe une semaine avant un Grand Chelem et, à son âge, on se demande s’il aura du mal à trouver l’énergie néces­saire pour disputer des matchs supplé­men­taires et c’est visi­ble­ment le cas. La confiance qu’il retire de sa victoire en Suisse, la 100e titre de sa carrière, le met dans une bonne posi­tion. Il sait ce qu’il faut pour gagner ici