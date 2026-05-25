L’absence de Carlos Alcaraz, double tenant du titre à Roland‐Garros, rebat forcément les cartes porte d’Auteuil.
Pour Tim Henman, consultant pour TNT Sports, Alexander Zverev est le grand bénéficiaire du forfait de l’Espagnol.
« Celui qui, selon moi, profite énormément du forfait d’Alcaraz, c’est Zverev ; il est le plus éloigné possible de Sinner dans le tableau et il sera enthousiasmé par cette opportunité », a estimé l’ancien numéro 4 mondial.
🗣️ Tim Henman cree que nunca es tarde y sin Alcaraz, ve una gran oportunidad en #RolandGarros… ¡para Sascha Zverev ! pic.twitter.com/rPqpkTEnsb— Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 22, 2026
Alexander Zverev a déjà battu Benjamin Bonzi lors de son entrée en lice (6−3, 6–4, 6–2) et affrontera Tomas Machac (43e mondial) au deuxième tour.
Publié le lundi 25 mai 2026 à 14:15