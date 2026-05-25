L’absence de Carlos Alcaraz, double tenant du titre à Roland‐Garros, rebat forcé­ment les cartes porte d’Auteuil.

Pour Tim Henman, consul­tant pour TNT Sports, Alexander Zverev est le grand béné­fi­ciaire du forfait de l’Espagnol.

« Celui qui, selon moi, profite énor­mé­ment du forfait d’Alcaraz, c’est Zverev ; il est le plus éloigné possible de Sinner dans le tableau et il sera enthou­siasmé par cette oppor­tu­nité », a estimé l’an­cien numéro 4 mondial.

🗣️ Tim Henman cree que nunca es tarde y sin Alcaraz, ve una gran opor­tu­nidad en #RolandGarros… ¡para Sascha Zverev ! pic.twitter.com/rPqpkTEnsb — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 22, 2026

Alexander Zverev a déjà battu Benjamin Bonzi lors de son entrée en lice (6−3, 6–4, 6–2) et affron­tera Tomas Machac (43e mondial) au deuxième tour.