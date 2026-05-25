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Tim Henman : « C’est, pour moi, le grand béné­fi­ciaire du forfait de Carlos Alcaraz »

Par
Baptiste Mulatier
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L’absence de Carlos Alcaraz, double tenant du titre à Roland‐Garros, rebat forcé­ment les cartes porte d’Auteuil. 

Pour Tim Henman, consul­tant pour TNT Sports, Alexander Zverev est le grand béné­fi­ciaire du forfait de l’Espagnol. 

« Celui qui, selon moi, profite énor­mé­ment du forfait d’Alcaraz, c’est Zverev ; il est le plus éloigné possible de Sinner dans le tableau et il sera enthou­siasmé par cette oppor­tu­nité », a estimé l’an­cien numéro 4 mondial. 

Alexander Zverev a déjà battu Benjamin Bonzi lors de son entrée en lice (6−3, 6–4, 6–2) et affron­tera Tomas Machac (43e mondial) au deuxième tour.

Publié le lundi 25 mai 2026 à 14:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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