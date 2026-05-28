En rempor­tant consé­cu­ti­ve­ment tous les Masters 1000 sur terre battue (Monte‐Carlo, Madrid et Rome), Jannik Sinner a réalisé un exploit que seul Rafael Nadal avait accompli avant lui.

Mais malgré la domi­na­tion actuelle de l’Italien, qui n’a d’ailleurs encore jamais remporté Roland‐Garros, Tim Henman estime qu’il est encore trop tôt pour le comparer au maître absolu de la terre battue. Dans des propos relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial consi­dère ainsi qu’au sommet de leur forme, Nadal garde­rait logi­que­ment l’avantage sur Sinner.

« Si Rafael Nadal et Jannik Sinner s’af­fron­taient au sommet de leur forme sur terre battue ? Je parie sur Rafa. C’est la même chose avec Roger sur gazon. À l’heure actuelle, je choisis Federer à son apogée contre Sinner. Il suffit de repenser à ce que Dimitrov a fait à Sinner sur gazon l’été dernier, avec un peu de varia­tion, ce coup droit coupé et cette volonté de conclure les points au filet (Dimitrov menait deux sets à zéro avant de se blesser, ndlr) Sinner et Alcaraz sont donc incroyables et c’est un régal à regarder, mais je ne m’emballe pas, je ne m’avance pas par rapport à Federer, Nadal et Djokovic. »