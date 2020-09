Le tirage au sort a eu lieu ce jeudi à 18H, tout a été réalisé de façon électronique. Pour les tricolores, il a été plus au moins clément. Garcia sera d’entrée face à un gros morceau puisqu’elle devra défier Anna Kontaveit qui vient de la corriger à Rome, Mladenovic croisera la route de Siegmund toujours dangereuse. La bonne nouvelle c’est qu’avec le duel entre Cornet et Paquet, on aura au moins une tricolore au 2ème tour.

Jacquemot (Fra, WC) – Qualifiée

Fiona Ferro (Fra) – Hercoq (Slovénie)

Clara Burel (Fra) – Rus (Hollande)

Paquet (Fra) – Cornet (Fra)

Parmentier (Fra) – Kudermetova (Russie)

Mladenovic (Fra) – Siegmund (All)

Garcia (Fra) – Kontaveit (17, Lettonie)

Dodin (Fra) – Kvitova (7, Rep Tchèque)