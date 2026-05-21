Accueil France

Tirage très compliqué pour Loïs Boisson, demi‐finaliste en titre

Par
Thomas S
-
384

Loïs Boisson est fixée après le tirage au sort de l’édi­tion 2026 de Roland‐Garros effectué ce jeudi 21 mai.

Après son formi­dable parcours en 2025 où elle avait atteint les demi‐finales, battue par la future lauréate Coco Gauff, la Française, qui doit défendre pas moins de 780 points lors de cette quin­zaine pari­sienne, affron­tera la Russe et 22e joueuse mondiale, Ana Kalinskaya, dès le premier tour.

Un tirage très compliqué pour Loïs qui n’a remporté qu’un petit match, pour quatre défaites, depuis son retour sur les courts après une longue absence pour cause de blessures. 

Publié le jeudi 21 mai 2026 à 14:29

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥