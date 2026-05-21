Loïs Boisson est fixée après le tirage au sort de l’édi­tion 2026 de Roland‐Garros effectué ce jeudi 21 mai.

Après son formi­dable parcours en 2025 où elle avait atteint les demi‐finales, battue par la future lauréate Coco Gauff, la Française, qui doit défendre pas moins de 780 points lors de cette quin­zaine pari­sienne, affron­tera la Russe et 22e joueuse mondiale, Ana Kalinskaya, dès le premier tour.

Demi‐finaliste l’an passé, Loïs Boisson défiera la tête de série n°22, Anna Kalinskaya au premier tour pic.twitter.com/0wbYvd6eAz — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 21, 2026

Un tirage très compliqué pour Loïs qui n’a remporté qu’un petit match, pour quatre défaites, depuis son retour sur les courts après une longue absence pour cause de blessures.