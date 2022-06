Jamais le dernier pour dire tout haut ce qu’il pense tout bas, Ion Tiriac a donné une super inter­view à nos confrères de Clay Tenis.

Après avoir placé Rafael Nadal tout en haut de la hiérar­chie du Big 3, le Roumain, ancien joueur, entraî­neur et désor­mais entre­pre­neur est cette fois revenu sur le duel entre l’Espagnol et Novak Djokovic lors du dernier Roland‐Garros. Interrogé sur le désa­mour du Serbe auprès du public fran­çais, Ion a fait du Tiriac.

« Nadal est Nadal, et à Roland Garros, il n’y a personne comme lui. Et d’un autre côté, je pense que Djokovic a fait une erreur fatale, fatale, avec le vaccin. Fatal. Pour son image et tout ça, c’est dommage, car c’est un joueur sensa­tionnel. Il veut être une person­na­lité, mais il n’a pas le charisme de Nastase, de McEnroe. C’est donc un peu plus diffi­cile. Mais il ne fait aucun doute que c’est un grand joueur et un grand travailleur, mais ce n’est pas Nadal ! »