Invité surprise du dernier carré à Roland‐Garros après avoir réalisé une saison sur terre battue moyenne (trois victoires pour trois défaites), Jakub Mensik possèdes toutes les carac­té­ris­tiques du joueur dange­reux avant d’af­fronter Alexander Zverev pour ce qui ressemble à une finale avant l’heure.

Passé tout proche de la défaite lors d’un deuxième tour mémo­rable face à Navone où il était inca­pable de bouger après la balle de match, le Tchèque semble avoir peur de rien ni de personne si l’on en croit l’in­ter­view accordée par son coach à nos confrères de L’Équipe.

« Jakub est très fort dans les fins de tour­nois. Une fois qu’il a sa routine, qu’il se sent bien, qu’il connaît les lieux et les condi­tions, il est de plus en plus dange­reux. Sascha (Zverev) est un grand joueur. Jakub l’a affronté à Madrid, il avait un break d’avance dans le troi­sième set avant de perdre (6−4, 6–7 [4], 6–3). Il a beau­coup appris de ce match. Il se fiche de jouer contre quel­qu’un de mieux ou de moins bien classé, il veut simple­ment gagner, peu importe qui est de l’autre côté du filet. C’est sa manière de penser. En face, il y aura un être humain avec deux bras et deux jambes, alors allons‑y, jouons. Si tu entres sur le terrain avec trop de respect pour ton adver­saire, ça affec­tera ta perfor­mance. Il n’est pas là pour profiter du moment, seule­ment pour battre un adversaire. »