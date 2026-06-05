Invité surprise du dernier carré à Roland‐Garros après avoir réalisé une saison sur terre battue moyenne (trois victoires pour trois défaites), Jakub Mensik possèdes toutes les caractéristiques du joueur dangereux avant d’affronter Alexander Zverev pour ce qui ressemble à une finale avant l’heure.
Passé tout proche de la défaite lors d’un deuxième tour mémorable face à Navone où il était incapable de bouger après la balle de match, le Tchèque semble avoir peur de rien ni de personne si l’on en croit l’interview accordée par son coach à nos confrères de L’Équipe.
« Jakub est très fort dans les fins de tournois. Une fois qu’il a sa routine, qu’il se sent bien, qu’il connaît les lieux et les conditions, il est de plus en plus dangereux. Sascha (Zverev) est un grand joueur. Jakub l’a affronté à Madrid, il avait un break d’avance dans le troisième set avant de perdre (6−4, 6–7 [4], 6–3). Il a beaucoup appris de ce match. Il se fiche de jouer contre quelqu’un de mieux ou de moins bien classé, il veut simplement gagner, peu importe qui est de l’autre côté du filet. C’est sa manière de penser. En face, il y aura un être humain avec deux bras et deux jambes, alors allons‑y, jouons. Si tu entres sur le terrain avec trop de respect pour ton adversaire, ça affectera ta performance. Il n’est pas là pour profiter du moment, seulement pour battre un adversaire. »
Publié le vendredi 5 juin 2026 à 12:31