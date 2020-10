Dans une chronique publiée dans El País, Toni Nadal s’est dit extrêmement impressionné par la performance de son neveu Rafa. Pour lui, Novak Djokovic a vite perdu espoir en voyant le niveau affiché par le patron de la terre battue.

« Rafael a disputé l’un de ses meilleurs matchs sur le Philippe Chatrier. Dès le début, à 40-15 dans le premier jeu, nous avons vu un insurmontable Rafael, et je pense que Djokovic a eu le même sentiment et est immédiatement tombé dans le désespoir. Lorsqu’il a perçu que mon neveu était inaccessible par le bas, il a voulu casser le rythme avec des décrochages, résultat de sa nervosité plutôt que d’une bonne préparation du point », a analysé le coach espagnol.

Toni en a également profité pour tacler l’un des coachs du serbe, Goran Ivanisevic. Ce dernier avait déclaré que Rafa n’avait aucune chance face à Nole dans ces conditions…

« Ivanisevic, dans ses pronostics grandioses, a déclaré que son élève était parfaitement préparé à la fois tactiquement et mentalement pour affronter cette finale. La réalité a montré qu’il ne devrait pas en être ainsi. Cela me surprend qu’un grand champion comme lui tombe parfois, et plus souvent ces derniers temps, dans une gestuelle aussi négative. J’ai toujours compris que prendre soin du langage corporel avait un double effet : envers soi-même et envers le rival« .

Belle leçon de Toni.