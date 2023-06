Au cours d’une chro­nique écrite pour El Pais, Toni Nadal livre une analyse tactique de la finale de Roland‐Garros entre Novak Djokovic et Casper Ruud, habitué de la Rafa Nadal Academy, avant de féli­citer le Serbe pour son 3e titre Porte d’Auteuil, syno­nyme de 23e sacre en Grand Chelem.

« La grande erreur de Casper a été d’avoir changé son plan de jeu, d’avoir perdu l’in­ten­tion d’al­longer les points et de frapper avec beau­coup de hauteur de part et d’autre. Au fur et à mesure de la rencontre, il a commencé à perdre son jeu et s’est éloigné de son idée initiale. Casper a payé cher son erreur, sa seule option était de main­tenir l’in­ten­sité physique et mentale en perma­nence, mais il n’y est pas parvenu. Pour Djokovic, encore une fois et avec une énorme admi­ra­tion, je ne peux que le féli­citer et espérer qu’il appré­ciera cet incroyable exploit avec sa famille et son équipe », a déclaré l’oncle de Rafa.