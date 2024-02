Dans une inter­view donnée au quoti­dien AS, Toni Nadal fait un point global sur son neveu mais aussi sur le tennis espa­gnol qui vit une période diffi­cile. Au sujet de la perfor­mance possible de Rafa à Roland‐Garros, Toni veut être positif.

« Je préfère dire qu’il va gagner. Nous verrons bien. Je sais que c’est diffi­cile, mais j’es­saie toujours d’être positif et j’es­père que mon neveu fera du bon travail aux Jeux et à Roland Garros. Sa conva­les­cence se passe bien. Il a été affecté par le coup d’arrêt en Australie, mais Rafa sait aussi qu’il faut accepter les choses comme elles viennent. Maintenant, il doit être compé­titif. Il n’a pas le choix. Cela fait trop long­temps qu’il ne l’a pas fait. Et bien sûr, si vous ne parti­cipez pas à des compé­ti­tions, vous ne pouvez pas vous préparer »