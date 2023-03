L’oncle de Rafael Nadal a donne une belle inter­view quoti­dien sportif Marca. Toni aborde plusieurs sujets et notam­ment celui de Roland‐Garros. Même s’il n’en­traine plus Rafa, il le voit chaque jour s’en­trainer dans son académie. Son avis est donc un bon baro­mètre pour savoir où en est son neveu.

« Je pense que si Rafa arrive dans sa meilleure forme, il peut être consi­déré comme un favori, au même titre qu’Alcaraz et Djokovic. Alcaraz est à un très haut niveau et s’amé­liore. Je pense qu’il fera partie de ces trois‐là. Il ne faut pas se leurrer, quand Rafa va en compé­ti­tion, il a besoin de garan­ties pour gagner. Je ne pense pas qu’il ira jouer s’il n’est pas convaincu qu’il va réussir. Il est excité. Il est conscient que pour être dans le top 10, il faut jouer constam­ment. Il savait que cela allait arriver. Ce n’est pas quelque chose qui l’in­quiète trop. Ce qui est impor­tant, c’est que lors­qu’il va jouer, il est convaincu qu’il peut gagner et il est en train de le faire, tout en sachant que les choses deviennent de plus en plus diffi­ciles chaque année.