Rafael Nadal effectue son grand retour à Rome ce mercredi. Une préparation avant Roland Garros qui débute le 27 septembre. Toni Nadal, son oncle et ancien entraîneur, pense que la grande coupure peut rendre les choses très compliquées pour lui.

« Cette année, ce sera difficile de bien jouer car il n’est pas facile pour les joueurs de se concentrer totalement sur le jeu en raison du contexte dans lequel nous nous trouvons. De plus, le dernier tournoi joué par Rafa remonte à six ou sept mois, ce qui rend les choses très difficiles. Mais malgré tout cela, j’espère qu’il fera de gros efforts et qu’il pourra gagner cette année. Si ce n’est pas possible, je suis sûr qu’il sera prêt l’année prochaine », a-t-il déclaré pour Roland-Garros.

Néanmoins, il est important de souligner que l’Espagnol a pu s’entraîner pendant de longues semaines sur terre battue pendant que la plupart jouait sur dur.