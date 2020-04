Par téléphone et confiné chez lui, Toni Nadal a accordé un long entretien à Mundo Deportivo. L’oncle et ancien entraîneur de Rafael Nadal se confie d’abord sur son confinement : « Je ne sors pas, ce qui se passe est très important. C’est assez incroyable, c’est une situation que nous ne pouvions même pas imaginer et elle restera gravée dans nos mémoires. »

Toni Nadal est ensuite interrogé sur le choix de Roland-Garros et le fait de ne pas avoir consulté les autres instances pour déplacer le tournoi à la fin du mois de septembre (20 septembre au 4 octobre). Une décision que Toni défend : « Certaines personnes ont fait part de leur étonnement de ne pas avoir été consultées, mais si j’avais été à la place de Roland-Garros, je n’aurais consulté personne non plus. Je m’inquiète avant tout pour mon tournoi sans passer un temps qui peut être précieux à se poser des dizaines de questions. En plus en septembre, il fait encore beau à Paris. »